Basket : Mondeville exact au rendez-vous

En tête tout au long de la rencontre, comptant jusqu'à 32 points d'avance dans le quatrième quart-temps, Mondeville a fait 'un match complet”, selon Clarisse Costaz et décroche un succès bâti sur une défense de fer et un jeu offensif aussi fluide qu'efficace.

Mondeville a réalisé ainsi un grand pas vers les play-off. Il faudrait en effet que Nantes gagne à Bourges lors de la dernière journée et que, dans le même temps, Mondeville perde à Tarbes pour que les Bas-Normandes soient reléguées en cinquième position.

Un succès chez l'impressionnant leader de la Ligue, mercredi prochain 14 avril, leur éviterait tout calcul mais relèverait de l'authentique exploit.



