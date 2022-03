Les cadettes brillent aussi

Comment fonctionne le centre de formation de l'USO Mondeville ?

“Nous avons quatorze demoiselles, dont deux se sont malheureusement rompu les ligaments croisés en début de saison. Parmi les douze joueuses qui restent, onze évoluent au sein de l'équipe cadette (16-17 ans). Elles jouent en Nationale 3 et en championnat de France cadettes, où elles ont terminé premières de la première phase. Ces joueuses sont hébergées dans l'enceinte du lycée Sainte-Marie, où elles sont scolarisées”.



Comment s'explique la réussite du centre de formation mondevillais depuis des années ?

“Principalement par les structures du club, qui permettent d'attirer les meilleures jeunes joueuses. Celles-ci sont recrutées de trois façons. En plus des candidatures libres et de la journée de détection que nous organisons, nous prenons contact avec les joueuses qui nous intéressent. On s'appuie sur les pôles espoirs et les structures fédérales qui existent dans chaque région”.



