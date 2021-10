Basket : Mondeville poursuit sa route en coupe

Les Mondevillaises ont dominé les débats pendant la majeure partie de la rencontre mais se sont fait une grosse frayeur en fin de match, quand Nantes a repris l'avantage. 'Heureusement, nous avons alors retrouvé un peu de lucidité et de rigueur offensive, ce qui nous a permis de finir proprement”, souligne Hervé Coudray, l'entraîneur mondevillais. En battant Nantes, l'USOM préserve sa 'dynamique de victoires” et se donne le droit d'affronter Challes-les-Eaux le 27 mars pour une place en demi-finale. Hasard du calendrier, l'USOM se déplacera chez ce même adversaire, neuvième de Ligue féminine de basket une semaine plus tôt en championnat.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire