Cinéma : "Wayne's World" au menu de l'Absurde séance de l'Omnia

Wayne's World, film américain dont le premier opus est sorti en 1992, raconte l'histoire de Wayne Campbell et Garth Algar, qui animent une émission de radio depuis la cave de la maison de leurs parents avant d'être repérés et engagés par une télévision. Un film loufoque et kitsch. Pour cette soirée spéciale, l'association Crazy Drive.in, l'association Dechadence et Le Rêve de l'Escalier organiseront une animation en salle.

Pratique. Cinéma Omnia République, à Rouen, jeudi 20 juin à 20h30. Tarif pour un film : 5,50€ ou 4€ pour les moins de 26 ans. Pour la soirée : 10€ ou 7€ (-26 ans)