La "lovely boat party" de Rouen annulée

1 500 personnes étaient attendues de 22h à 5h du matin, pour clôturer les dix jours de fête de l'Armada. C'est le patron du Bar'ouf qui était à l'initiative de cette soirée peu ordinaire avec DJ's, danseurs russes, orientales et de salsa.

Il y a quelques jours, il annonçait le report de la soirée à cause d'un arrêt préfectoral imposant l'heure de fermeture à 2h du matin. Cet arrêté a été pris pour toute la durée de l'Armada et aucune dérogation ne pourra être possible, en raison du débit de boisson.

La date du report n'est pas encore connue.