Hérouville : des parcours pour découvrir la musique

Afin d'ouvrir ses spécialités artistiques au plus grand nombre, la maison de la musique propose pendant trois jours, des parcours musicaux de 90 minutes. Le temps de découvrir, essayer et écouter librement toutes sortes d'instruments connus ou inconnus. Peut-être l'occasion de se découvrir une nouvelle passion !

L'enthousiasme et la pédagogie des professeurs sera là pour vous guider tout au long de cette initiation. Et comme il n'y a pas d'âge pour commencer la musique, seul ou en groupe, l'activité est bien sûr ouverte à tous, le 17, 18 et 19 juin. Et si vous n'êtes toujours pas convaincus, ces trois journées musicales se termineront le mercredi, à 17h30, par quelques prestations des élèves de l'école, de tous âges, et de tous niveaux, qui n'attendent plus que vous.

Pratique. Du lundi 17 au mercredi 19 juin au 10.06 Quartier du Bois à Hérouville. Infos 02 31 53 67 00.