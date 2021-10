Course-poursuite au volant d'une voiture volée : six mois de prison

K.L vient de sortir de prison un mois plus tôt. Avec ses amis, ils avisent une Citroën Berlingot, garée devant le N°16 et s'en emparent. Le patron du kebab alerte immédiatement les forces de l'ordre et décrit quatre personnes dont une de type européen avec un chapeau noir.

Lorsque les policiers repèrent le véhicule et actionnent leur gyrophare, une seule personne se trouve à bord, "l'Européen au chapeau noir", K.L.

Au volant, ce dernier commence à "pousser" le véhicule des policiers pour s'en "débarrasser". La course-poursuite ne dure pas longtemps car K.L perd le contrôle du véhicule contre un trottoir. Il le heurte si violemment qu'une roue se détache et que l'essieu est brisé. Le pare-choc est aussi arraché : l'utilitaire est réduit à l'état d'épave.

"J'avais peur de me faire arrêter !"

K.L répondait de ses actes lundi 10 juin, âgé à présent de vingt ans. La présidente remarque qu'à l'époque son casier judiciaire ne comportait "que 10 mentions". Maintenant, il en a 15, et sa dernière condamnation remonte au 4 octobre dernier pour stupéfiants en comparution immédiate.

"Pourquoi ne pas vous être arrêté ?", est-il interrogé. "J'avais peur de me faire arrêter !", répond-il.

Pour le refus d'obtempérer, la conduite sans permis, en état alcoolique, à bord d'une voiture volée, la dégradation de la voiture de police et des deux autres véhicules, K.L écope de six mois de prison. Il devra en outre 500 euros de préjudice moral au propriétaire de la voiture volée.