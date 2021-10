Rouen : ils vendent des burgers dans un food truck

Il y a des années que Laura et David Morali se passionnent pour les Etats-Unis et leurs hamburgers. Des années qu'ils voulaient ouvrir un food-truck, ce camion qui sillonnent les villes outre-Atlantique. Ils ont eu le déclic lors d'un voyage à Miami, l'an passé. Quinze jours après leur retour ils découvraient la Haute-Normandie et tombaient sous le charme. Il ne leur en fallait pas plus pour tout quitter et se lancer dans l'aventure.

Présent depuis la fin mai sur la zone commerciale de Barentin, depuis le 4 juin ils sont à Rouen tous les mardis, sur le parking de la Préfecture. Dans leur camion aménagé baptisé "Oh my truck", le couple sert des burgers et des frites maison. "Le pain est bio, la viande de qualité et les légumes viennent de la ferme d'à côté ".

Ces amoureux du burgers ont misé sur l'authenticité pour séduire leur clientèle. A terme, ils aimeraient trouver d'autres lieux où s'installer et notamment le soir dans les villages.

Pratique. www.oh-my-truck.fr