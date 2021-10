Colleville-Montgoméry inaugure la statue du joueur de cornemuse du 6 juin 1944

Connu sous le surnom de Piper Bill, Bill Millin avait 21 ans au moment du Débarquement. Malgré l'interdiction du ministère de la guerre britannique aux joueurs de cornemuses de sonner de leur instrument en première ligne de leur régiment, il avait obtenu l'accord de son supérieur de respecter la tradition des combattants écossais. C'est ainsi qu'il débarqua, soufflant avec force dans sa cornemuse, face aux défenseurs allemands de la plage de Sword, à Riva-Bella, à la tête des troupes anglaises.

Selon le témoignage du caporal Maurice Chauvet du commando Kieffer, les Allemands furent si stupéfaits qu'ils cessèrent un instant leurs tirs. "Bill Millin débarqua sans encombre et la plage tomba aux mains des Alliés." (source site DDay-Overlord)



Depuis ce samedi matin 8 juin, Bill Millin a désormais sa statue, inaugurée par de nombreux officiels et vétérans anglais et écossais.