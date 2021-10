Le célèbre trompettiste Jean-Claude Borelly en concert à Ouistreham

Jean-Claude Borelly donnera un concert exceptionnel à l’église Saint Samson à Ouistreham, dimanche 23 juin à 16h.



Jean-Claude Borelly et son accompagnateur (clavier-chanteur), interprèteront des airs classiques, du gospel, mais aussi du jazz, l’Ave Maria de Gounod, des extraits de l’Adagio d’Albinoni, du Concerto de la Mer, l’incontournable Il Silenzio, des musiques de films, des compositions de Pierre Bachelet, Barbara Streisand, Edith Piaf, sans oublier la célèbre Dolannes Mélodie.



Ce programme, intitulé "du Chœur à la Lumière" est un véritable spectacle où la mise en lumière, sobre et artistique, accompagne à la perfection le jeu instrumental de l’artiste au gré de ses mouvements et de ses déplacements qui n’ont de cesse de faire vibrer la sensibilité de l’assistance, grâce aux sonorités inégalées de sa trompette et au rayonnement spirituel des lieux où il se produit.