Le Jazz en fête à Ouistreham dès Janvier!

En 2011, le festival avait accueilli le groupe calvadosien TBK ou encore Voice Messengers.



Au programme du Festival Ouistreham Jazz Escales 2012, retrouvez Sylvain Beuf, musicien qui voyage dans les sphères du jazz français et européen depuis 1987 où il conjugue sa passion de l’écriture, de l’improvisation et des rencontres. Il a enregistré une cinquantaine de compositions originales et a réalisé des œuvres de commandes pour différentes formules instrumentales.



Avant qu'ils partent en Inde pour une tournée de 6 dates, vous pourrez aussi découvrir Hadouk Trioe. Des couleurs apportées par les instruments traditionnel, tels le doudouk arménien de Didier Malherbe, le hajouj marocain et la kora de Loy Ehrlich évoquent de la musique qui vous fait voyager.



Ouistreham Jazz Big Band, Be Why, llijaz ou encore Washboard Cie seront également en concert à Ouistreham.



