Pâques, une envolée de saveurs

Selle d'agneau au foin

Pour 4 personnes



Préparation :10 mn

Cuisson : 25 mn



1 selle d'agneau

1 botte de persil plat

1 branche de thym

2 grosses poignées de foin

(rayon animalier)

15 g de beurre

1 c. à soupe d'huile d'olive

Sel et poivre du moulin



Sortez la selle d'agneau du réfrigérateur au moins 30 minutes avant de la cuisiner.

Salez et poivrez la selle d'agneau.

Saisissez-la dans une cocotte préchauffée avec l'huile d'olive et le beurre.

Retirez la viande.

Faites revenir rapidement le persil haché dans le jus de cuisson.

Dans le fond de la cocotte, étalez le foin, ajoutez le persil fondu, puis la selle d'agneau et recouvrez de foin et du thym émietté.

Fermez la cocotte et mettez-la au four préchauffé à 180° C (th. 6) pendant 15 à 20 minutes.

Comme vin pour accompagner ce plat, nous vous conseillons un Côte Rôtie, un Côtes de Nuits ou encore un beau Pauillac.







