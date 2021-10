Deux rues inaugurées à Hérouville ce mercredi soir

Il aura fallu plus de deux ans d'ouvrage pour voir l'achèvement des travaux rue d'Epron et du Londel, mais le résultat est là. Un paysage épuré et neuf se présente désormais aux passants qui empruntent ces rues. L'obstruction de la rue par les engins laisse place à présent à une voirie facile d'accès pour tous.



Coût total des travaux : 3 307 500 € (financement ville : 1 402 450 €, Service des Eaux : 632 650 €, Caen la mer : 1 067 150 €, SDEC Energie : 205 250 €)



Pour marquer la fin de cette longue période de travaux, une cérémonie est organisée sur le site ce mercredi 5 juin à 18h30.