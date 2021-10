L'Etat reverse 392 955 euros au département de l'Orne

L'Orne les affecte à la mise en sécurité des arrêts d'autocars et des abords des établissements scolaires. L'autre partie de l'enveloppe permet de subventionner la sécurisation de carrefours, d'entrées d'agglomération et l'aménagement d'aires de covoiturage.

Ainsi, 200.000 € viennent d'être affectés :

- Au réaménagement d'arrêts d'autocar à Bagnoles-de-l'Orne, Banvou, Berjou, Chambois, Couterne, Goulet, La Chapelled'Andaine, La Selle-la-Forge, Messei, Ommoy, Orville, Pouvrai, Saint-Denis-de-Villenette, Sainte-Scolasse-sur-Sarthe et Suré ;

- A la sécurisation de carrefours à Bagnoles, Neuilly-le-Buisson et Juvigny-sous-Andaine, et à l'aménagement sécuritaire d'entrées de bourg à Haleine et Juvigny-sous-Andaine.