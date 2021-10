Le collège Balzac remporte le 1er rallye citoyen des collèges de l'Orne

Et les vainqueurs sont... l'équipe des 10 collégiens et collégiennes du collège Balzac d'Alençon. Ils et elles remportent un chèque de 1000 euros pour financer un voyage à Paris, à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Ils devancent au centième de point près, l'équipe du collège Grenier du Mêle sur Sarthe et celle de Rostand à Argentan.

Ce rallye citoyen des collèges sera renouvelé l'an prochain, avec la participation de plus de collèges, et davantage d'ateliers, notamment avec le parquet du palais de justice d'Alençon.