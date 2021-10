Concours vitrines pour les 50 ans du film "Les Parapluies de Cherbourg"

Il suffit de voter pour les trois vitrines thématiques les plus esthétiques et les plus créatives. Plusieurs lots offerts par les partenaires de cette opération sont à gagner.

Les urnes et les bulletins de votes sont disponibles aux endroits suivants : Office de tourisme Cherbourg-Cotentin, Hôtel de ville...

Jusqu'au mois d'octobre 2013 aura lieu une série d'évènements organisés par la ville qui se plongera intégralement dans l'ambiance du film "Les Parapluies de Cherbourg" de Jacques Demy.

Ecoutez, Grégory Lelong, commerçant.