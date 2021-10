Armada : capitainerie et pilotes de Seine sont sur le pied de guerre

Une grande carte, épinglée au mur du bureau de Daniel Delavault, commandant adjoint sécurité à la capitainerie, indique le positionnement des navires. Mais avant que tous arrivent à destination, la partie s'annonce serrée, entre l'estuaire du Havre et Rouen. Ponts, marées, trafic commercial sont autant d'éléments à prendre en compte. En outre, la Seine est particulièrement haute cette année, ce qui change la donne : le débit est cinq fois supérieur aux années précédentes. En jonglant avec toutes ces données, il s'agit de gérer au mieux la marée prestigieuse de navires.

Pour le Kruzenhstern, le célèbre quatre mâts russe, deuxième voilier le plus grand au monde, tout est calculé. "A cause de son très grand tirant d'air, il devra passer à basse mer sous le pont de Tancarville à 5 h et se trouver au bon moment sous celui de Brotonne. Ne sachant pas quel sera le courant, nous aurons besoin de remorqueurs pour le pousser ou le freiner selon les besoins", détaille le commandant Delavault. Le voilier devait arriver à Rouen vers 11h, ce mercredi, et était le premier à franchir le pont Flaubert, à 22h le même jour.

Le 4 mâts russe en tête

La flotte a profité des marées pour passer sous le pont. En tout, 24 bateaux sont amarrés entre les deux ponts et une quinzaine en aval. Tous sont positionnés pour repartir sans encombre lors de la Grande Parade du 16 juin. Une fois qu'ils auront regagné l'Estuaire, les membres de la capitainerie pourront enfin souffler.