Le Café des Images va bénéficier d’une seconde jeunesse

“L’établissement a ouvert le 12 décembre 1978”, rappelle Geneviève Troussier, la directrice. D’où la nécessité de certains travaux. Au programme : le démoussage des façades, le changement des vitrages côté rue (derrière les affiches de films) “qui ont beaucoup vieilli et qui posent des problèmes d’étanchéité”, la réfection d’un escalier de secours en très mauvais état. Extérieurement, les demi-lunes argentées qui ornent la coupole, appelées les tympans, seront également réhabilités.

L’accession aux personnes handicapées

“A l’intérieur, les toilettes des trois salles seront rénovées. Un ascenseur sera installé pour permettre aux personnes à mobilité réduite d’aller du rez-de-chaussée au hall. De façon plus générale, une mise aux normes pour l’accessibilité est nécessaire”. Des fauteuils réservés aux handicapés seront également ajoutés dans les salles, ce qui impliquera la reconfiguration des espaces de circulation. Le chantier devrait débuter au premier trimestre 2014 et durer un peu plus de six mois. Mais le Café des Images ne devrait pas fermer. “L’essentiel des travaux seront entrepris durant la période estivale afin que leurs nuisances impactent le moins possible l’exploitation du lieu”. L’an dernier déjà, le cinéma d’art et essai avait bénéficié d’une première tranche de travaux. La cafétéria du rez-de-chaussée avait changé d’aspect pour devenir le Café Pouchkine. Et les trois cabines de projection étaient passées au numérique. La facture globale des travaux est estimée à 1,2 million d’euros, entièrement pris en charge par la communauté d’agglomération Caen la mer.