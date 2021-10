Concours : deux mille portraits pour un Monet

Originalité : pas un gramme de peinture ne doit être utilisé pour cette nouvelle version du tableau du maître. Etretat sera en effet reconstitué avec une mosaïques de portraits réalisés par les participants.

Ceux qui le souhaitent peuvent poster une photo d'eux sur la page facebook du Conseil régional. Un impératif : respecter le thème de l'eau. En tout, plus de 2 000 clichés formeront cette grande fresque géante qui sera affichée à l'Hôtel de région durant l'été. Les auteurs des trois photos ayant reçu le plus de vote des internautes remporteront une traversée en ferry pour l'Angleterre (1er prix), des places pour l'opéra de Rouen (2e) et des entrées pour le musée des impressionnismes de Giverny (3e ).

Informations sur www.hautenormandie.fr