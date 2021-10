Rouen : un mineur incendiaire de voiture arrêté

Interpellé après avoir été convoqué mercredi 29 mai à l'Hôtel de police de Rouen, le jeune homme, né en 1996 et originaire de Saint-Etienne-du-Rouvray, a nié les faits qui lui sont reprochés. Compte tenu de son casier judiciaire chargé, il a été déferré devant le procureur de la République puis placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention (JLD).

Il est suspecté d'être à l'origine de l'incendie d'une voiture le 24 mars dernier sur un parking des Hauts de Rouen. Selon la police, des témoins l'avaient vu ce soir là, vers 1h du matin, briser la vitre du véhicule puis verser un liquide dedans avant d'y mettre le feu. Dans la panique, et sous l'effet d'un retour de flamme, il avait fuit en laissant derrière lui sa casquette et le bidon de liquide inflammable. Après une enquête de voisinage et grâce à l'ADN retrouvée sur la casquette, la police a pu retrouver son identité.