Rouen : un réseau de prostitution par internet démantelé

Les prostituées proposaient leurs services sur des sites internet et retrouvaient ensuite leurs clients dans des appartements ou des hôtels, principalement situés en Seine-Maritime et dans le Calvados. L'enquête, débutée en juillet 2012 suite à une remontée d'informations, a permis à la police d'arrêter quatre hommes âgés de 22 à 33 ans et une femme de 51 ans. Suite à l'interpellation des quatre premiers, dans les Hauts de Rouen, cette dernière s'est présentée spontanément au commissariat. Des perquisitions ont ensuite permis de découvrir 3.600 € et 1.000 livres sterling en liquide.

Une dizaine de femmes, âgées de 19 à 29 ans et de nationalité française, auraient été recrutées pour alimenter ce réseau piloté depuis Rouen. Les proxénètes, connus par le passé pour des faits de délinquance "classiques", prélevaient un pourcentage. Deux d'entre eux, présentés comme les "têtes du pont" du réseau, ont été mis en examen pour proxénétisme aggravé. Deux autres ont été libérés après avoir toutefois reconnu leur participation dans une moindre mesure aux faits. Le dernier a finalement été mis hors de cause.