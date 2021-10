Europe : Caen et la région en profitent bien

La Basse-Normandie fait office de bon élève au regard de l'Europe. Notre région arrive en première position concernant la consommation des crédits européens en France. En 2009, ce sont 21 millions d'euros qui ont été utilisés par la région pour la construction de nouvelles infrastructures et des projets d'aides aux entreprises. “C'est une très bonne nouvelle, cela veut dire que l'Europe est bien considérée” , explique Philippe Duval, président de la Maison de l'Europe à Caen. Cette association, composée de 80 adhérents et deux salariés, a pour but de rendre l'Europe plus accessible aux Bas-Normands. "Notre but est de sensibiliser les populations aux institutions qui nous entourent. Le manque d'éducation civique pose encore problème et nous essayons de le combler” , affirme Valéry Deschamps, vice-président de l'association. Les Caennais et les Normands n'ont apparemment pas assez conscience de ce que l'Europe peut leur apporter concrètement.



