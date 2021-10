Mise en service de la rocade nord d'Alençon

Cet aménagement débute par un giratoire à l'entrée est du bourg de Pacé, se poursuit par un premier kilomètre à 2 voies puis 5,7 km à 2 x2 voies et se raccorde sur la section déjà aménagée à hauteur de Valframbert. Un échangeur complet a été réalisé avec la RD1, commune de Lonrai.

La section comprise entre Valframbert et l'échangeur de Lonrai sera mise en service partiellement. Ainsi la circulation s'effectuera à double sens sur les voies nord déjà aménagées pour permettre la réalisation des voies sud. La vitesse sera limitée à 70km/h.

La section comprise entre l'échangeur de Lonrai et le giratoire de Pacé sera mise en service en totalité mais avec des restrictions de circulation. Ainsi la vitesse sera limitée à 90 km/h et la circulation se fera dans le sens Paris-Rennes sur 2 voies et dans le sens Rennes-Paris sur 1 seule voie, avec une sortie obligatoire au niveau de l'échangeur de Lonrai.

Les travaux devraient se poursuivre encore 4 mois sur les voies sud entre Valframbert et l'échangeur de Lonrai. La mise en service définitive devrait avoir lieu courant octobre.