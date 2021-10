Rouen : la pression fiscale fait fuire les contribuables selon l'UMP

"L'augmentation des dépenses et de la pression fiscale a conduit Rouen dans une situation très délicate", exprime et exprimera à nouveau ce soir en conseil municipal Edgar Menguy, président du groupe UMP Réussir Ensemble. Ce dernier allant même jusqu'à affirmer que "la pression fiscale a fait fuir de nombreux contribuables et entreprises". L'UMP sort les chiffres. Ainsi, les dépenses de fonctionnement par habitant seraient "de 220 € trop élevées", les Rouennais payeraient 85 € d'impôts en plus par an et par habitant par rapport aux autres villes et la dette par habitant atteint 1.700 €, soit "70% de plus que la moyenne".

"Il est temps de mettre fin aux divers gaspillages, tels que les nombreuses subventions incontrôlées, les dépenses de communication, les diverses expositions artistiques dont tout le monde ignore l'existence, ainsi que toutes les dépenses idéologiques sans aucune valeur ajoutée à la ville", met en garde Edgar Menguy.

Lors du conseil municipal, ce lundi 27 mai, l'équipe socialiste au pouvoir entend de son côté mettre en valeur "une dette maîtrisée". Fin des emprunts toxiques, résorption de la dette de 10,6 millions d'euros cette année.