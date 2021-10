A Rouen, le Centre Démocrate et Indépendant se renforce en vue de 2014

L'annonce est tombée vendredi 5 octobre, dans la soirée. On apprenait alors le ralliement de Bruno Devaux (UMP) et Régine Marre (MoDem) au groupe Centre démocrate et indépendant (CDI) et à son projet "Rouen Perspectives". "Notre groupe, loin des attitudes partisanes, poursuit sa démarche d'ouverture, explique Nicolas Zuili, au nom du CDI. Il sera ainsi plus représentatif, plus actif, plus ouvert à la diversité. Cette pluralité débouchera sur la constitution d'une équipe forte, active et diversifiée, représentative des Rouennais qui ne se reconnaissent pas dans l'actuelle politique municipale". L'opposition de centre-droit a débuté sa lente recomposition en vue, déjà, des Municipales de 2014.

"Rapprochement indispensable", estime l'UMP

Sur son blog, Bruno Devaux a estimé que l'initiative du nouveau groupe "Rouen Perspectives" concrétisait "ainsi une demande prioritaire des Rouennais : celle de l’union de la droite républicaine et des Centres sur notre ville". Toutefois, sa démarche a créé des remous au sein de la droite rouennaise. Les quatre autres conseillers municipaux UMP, Edgar Menguy en tête, ont ainsi regretté la décision unilatérale de Bruno Devaux : "Cette attitude ne peut qu'ajouter de la confusion à la situation actuelle. De plus, ceci risque de gêner le travail constructif qui s’est mis en place entre le Nouveau Centre et l’UMP depuis les élections législatives de juin dernier. Ce qui est dommage". Néanmoins, la droite a reconnu que "qu'un rapprochement des groupes d'opposition actuels est indispensable au sein d'un groupe unique".

Pour rappel, lors des dernières élections législatives, au printemps dernier, le Nouveau Centre et l'UMP s'était alliés dans la première circonscription de Seine-Maritime, en présentant Cyrille Grenot (NC) comme candidat. Ce dernier était alors suppléé par Jean-François Bures (UMP).