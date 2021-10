Au tribunal de Rouen : un conducteur de bus outragé et humilié

Le 31 octobre 2011, un chauffeur de bus était arrivé à son terminus de Notre-Dame de Bondeville. Tous les usagers étaient alors peu à peu descendus. Tous... sauf un, qui s'était assoupi durant le trajet à l'arrière du véhicule. L'agent alla donc le réveiller et lui demanda de descendre afin de continuer sa tournée. "Rien à faire", répondit le client qui ajouta un retentissant "Tais-toi." Mais le chauffeur insista, provoquant la colère de l'endormi. L'homme l'insulta et lui cracha au visage. Un collègue intervint et l'importun n'eut d'autre choix que de descendre du bus.

Le Teor, vide de tout passager, pouvait prendre un nouveau départ. La victime se présenta au premier arrêt de sa boucle. Elle y retrouva l'homme qui l'avait injuriée. Mais, dans l'entrefait, les forces de l'ordre, alertées, l'interpelèrent.

Appréhension

Le 14 mai dernier, le prévenu a été condamné, en son absence, à un mois de prison par le tribunal correctionnel de Rouen. Le conducteur, présent à l'audience, a expliqué au juge : "Je ne fais plus mon travail comme avant. Maintenant, à chaque fois que j'arrive à la fin de mon circuit, j'ai tout le temps une appréhension." Il a été décidé que l'inculpé devra verser à la partie civile 300 € de dommages et intérêts.