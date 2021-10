Cuvillier : "Je n'ai pas le choix, je dois retourner à Nancy"

"Si j'avais pu, j'aurais aimé m'asseoir autour d'une table, mais ce n'est pas possible. Donc, on va se contenter du deal", a expliqué Alexandre Cuvillier, l'ailier gauche du Stade Malherbe, ce jeudi 23 mai. Après une saison passée sous le maillot malherbiste, il reprendra donc la route de la Lorraine cet été. "Je ne vis pas dans le monde des Bisounours, et quoiqu'il se passe demain contre Ajaccio, je n'ai pas d'autre choix que de retourner à Nancy".

Alexandre Cuvillier a participé cette saison avec le Stade Malherbe à 29 matchs de championnat dont 23 dans la peau d'un titulaire. Il a inscrit 7 buts, signé 3 passes décisives et reçu 2 cartons rouges