Non, il n'est pas vide !

De l'extérieur, son potentiel ne semble toutefois pas véritablement exploité ... Interrogés, nombreux sont les promeneurs à le penser vide ! Les portes fenêtres obstruées du rez-de-chaussée contribuent d'ailleurs sans doute à ce sentiment de délaissement et seule l'horloge, triomphante sur la façade, semble encore 'vivante” puisqu'en état de marche. Pourtant, depuis près de quatorze ans, le siège de la Circonscription d'action sociale (CAS) Caen Nord y est installé. 'Les locaux sont quasi tous affectés, à l'exception de deux pièces situées le long de la rue des Rosiers. Des rails ont été retrouvés dans le sol”, explique- t-on au Conseil général, propriétaire du bâtiment. S'ajoute à la confusion sur l'occupation des lieux, les multiples locataires qui s'y sont succédés au fil des ans ... Jusqu'en 1950, ce bâtiment accueillait les voyageurs de la ligne de Caen à la mer. Puis le terminus des tramways 'électriques”.



Un service public de proximité

Des années plus tard, c'est le Centre d'information et d'orientation (CIO) qui a investi l'endroit. Il cohabitera même ensuite avec le Comité départemental du tourisme (CDT). Aujourd'hui, les deux ont déménagé à quelques pas de là : le premier est situé au n° 72 de la rue des Rosiers. Le second a pris ses quartiers au n° 8 de la rue Renoir. Finalement, seul le CAS demeure. “C'est l'unité territoriale de base de l'organisation des services d'action sociale du Département”, souligne le Conseil général. Cette belle bâtisse, forte de ces multiples vies, est donc aujourd'hui un lieu de service public de proximité où secrétaires, assistantes sociales, puéricultrices, éducateurs, psychologue, médecins et sages-femmes accueillent ceux qui en ont le plus besoin.

Floriane Bléas



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire