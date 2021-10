Médecine nucléaire : 400 spécialistes attendus à Rouen

Plus de 400 spécialistes et chercheurs sont attendus à la Halle aux Toiles de Rouen pour ce congrès annuel international francophone. Placée sous l’égide de la Société Française de Médecine Nucléaire et Imagerie Moléculaire (SFMN), cette édition 2013 a été confiée au Département de Médecine Nucléaire du Centre Henri Becquerel/CHU de Rouen, sous la responsabilité du Professeur Pierre VERA, président du Colloque.

Le thème de cette 51e édition sera "Médecine nucléaire : interface avec les autres modalités d'imagerie".