Le retour de Franz Ferdinand le 26 août

Le groupe de rock de Glasgow promet pour cet opus de renouer avec la créativité et la vivacité de son premier album éponyme, désormais culte, sorti en 2004.

Le groupe mené par Alex Kapranos a enregistré cet album dans le studio écossais d'Alex Kapranos, les Sausage Studios londoniens de Nick McCarthy, le Club Ralph, mais aussi à Stockholm et Oslo.

Ce quatrième opus studio est composé de dix titres. Il sortira en CD, en édition limitée deluxe double CD, en version digitale et en format deluxe double vinyle 180 grammes avec pochette numérotée à la main. Il est d'ores et déjà disponible en précommande sur le site de la maison de disques Domino Records.



Les éditions deluxe double CD et double LP contiendront l'album dans sa version live enregistrée aux Konk Studios de Londres. Une version limitée à 500 exemplaires dans le monde, "Right Thoughts, Right Words, Right Action - The Passport Edition", proposera une édition deluxe de chaque format physique de l'album, tous les singles 45 tours et 12", l'accès aux fichiers audio en qualité optimale ainsi que des titres et contenus exclusifs.

Groupe phare de la scène rock britannique, Franz Ferdinand connaît un succès mondial depuis 2004. La formation, révélée entre autres par le tube international "Take Me Out", est composée d'Alex Kapranos, Nick McCarthy, Bob Hardy et Paul Thomson. Franz Ferdinand dévoilera sur scène ce nouvel album le 23 août à l'occasion du festival Rock en Seine à Saint-Cloud.

Tracklisting de l'album :

1. Right Action

2. Evil Eye

3. Love Illumination

4. Stand On The Horizon

5. Fresh Strawberries

6. Bullet

7. Treason! Animals.

8. The Universe Expanded

9. Brief Encounters

10. Goodbye Lovers & Friends

(Franz Ferdinand, Right Thoughts, Right Words, Right Action, Domino Records, sortie : le 26 août 2013. Site officiel : www.franzferdinand.com)

L'album en précommande : www.dominorecordco.com

Pour voir le teaser de l'album : www.dailymotion.com/video/xzv81h