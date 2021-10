Saez, le ton de la révolte au Zenith de Rouen

C'était en 1999. Il jetait alors un pavé dans la mare avec son premier album, Jours Etranges. Revolté contre la société de consommation et ses dérives, il ne cesse depuis de déverser son fiel à coup de rock colérique. Contre vents et marées, il rue dans les brancarts ne suivant que ses instincts musicaux et ses visions amères.

Dérangeant malgré lui avec des visuels ou des paroles ultra-crues, s'exposant aux affres de la censure, il refuse de se soumettre au star-system et ne fait que de très rares apparitions publiques. Avec son nouvel album Miami, Saez accuse et s'engage à ne rien céder au politiquement correct, détruisant à coups de gueule les rêves américains d'une jeunesse dorée.

Pratique. Jeudi 23 mai, à 20h, Zénith de Rouen. Tarif 35 €. Infos. www.citylive.fr