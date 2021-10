Nathalie Goulet vice-présidente de la commission sénatoriale sur l'évasion financière

La sénatrice de l'Orne, Nathalie Goulet, vient d'être nommée vice-présidente de la commission sénatoriale d'enquête sur le rôle des banques et des acteurs financiers dans l'évasion des ressources financières et ses conséquences fiscales et sur les équilibres économiques, ainsi que sur l'efficacité du dispositif législatif, juridique et administratif destiné à la combattre.