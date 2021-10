Normandie impressionniste : la Haute-Normandie multiplie les rencontres avec les plus grands peintres du genre

Musée des Beaux-Arts de Rouen, exposition "Eblouissants reflets, 100 chefs-d'œuvre impressionnistes", jusqu'au 30 septembre. L'événement à ne pas manquer, avec les chef-d'œuvre de Monet, Renoir ou encore Sisley. De 7 à 10 €, gratuit – 26 ans.

Tél. 02 35 71 28 40



Musée des Beaux-Arts de Rouen, Performance dansée "Impressions", du 13 au 19 mai. Le chorégaphe Herman Diephuis imagine un solo de danse entre tradition et modernité pour faire écho à la révolution impressionniste. Gratuit.

Tél. 02 35 71 28 40



Rouen, animations artistiques "Génie du lieu, entre fleuve, flux et reflets", du 27 juin au 15 septembre. Différents artistes investissent la ville et en font leur terrain d'expression. Gratuit.

Tél. 02 35 08 69 00



Rouen, visite guidée "Rouen ville impressionniste", jusqu'au 20 septembre. Un guide conférencier évoque les lieux qui ont inspiré Monet, Pissarro et les membres de l'école de Rouen. Un voyage dans le temps passionnant. Gratuit -12 ans, 4,5/6,5 €.

Tél. 02 32 08 32 40



Cathédrale de Rouen, spectacles son et lumière sur la façade, tous les soirs à la tombée de la nuit, du 1er juin au 15 septembre. Deux créations inédites, l'une sur l'impressionnisme, l'autre sur Jeanne d'Arc, illuminent chaque soir la cathédrale. Gratuit.

Tél. 02 35 08 69 00



Théâtre des arts de Rouen, ciné-concert le vendredi 12 juillet à 20h30. Le pianiste Jean-François Zygel accompagne musicalement le film muet La Belle Nivernaise.

Tél. 02 35 98 74 78



Archives départementales, exposition "l'eau, miroir de la Seine-Maritime", jusqu'au 21 juillet. L'exposition permet de découvrir l'évolution de la représentation de l'eau du XVIe au XXe siècle à travers gravures, plans, cartes postales, affiches et photographies. Gratuit

Tél. 02 35 03 55 55



FRAC Haute-Normandie, exposition "Water diary", jusqu'au 8 septembre. En partenariat avec le Pôle Image Haute Normandie, le Frac explore les liens entre vidéos d'artistes et d'amateurs sur le thème de l'eau.

Tél. 02 35 72 27 51

Centre d'art de Saint-Pierre-de-Varengeville, exposition "Métamorphosis", jusqu'au 29 septembre. L'artiste Jérôme Taq'r investit les bassins du château pour créer des installations monumentales. Gratuit.

Tél. 02 35 05 61 73



Musée des impressionnismes de Giverny, exposition "Signac, les couleurs de l'eau", jusqu'au 2 juillet. 130 œuvres de l'inventeur du pointillisme sont présentées, entre peintures, aquarelles et dessins. De 3 à 7 €.

Tél. 02 32 51 94 65



Musée des impressionnismes de Giverny, exposition "Hiramatsu, le bassin au nymphéas : hommage à Monet", du 13 juillet au 31 octobre. Le peintre japonais, contemporain de Monet, n'a cessé de prendre ce dernier pour modèle. De 3 à 7 €.

Tél. 02 32 51 94 65



Musée de Vernon, ateliers de peinture et réalisation d'une fresque collective, dimanche 2 juin, de 11 à 17 h. Sur le thème des nymphéas et de l'eau, le public est invité à réaliser une fresque collective, exposée dans la cour du Musée.

Tél. 02 32 21 28 09



Abbaye de Jumièges, exposition "L'eau et les rêves", jusqu'au 15 septembre. Les photographies et vidéos de 23 artistes contemporains invitent à un voyage onirique dans les ruines de l'abbaye millénaire. Jusqu'à 6 €.

Tél. 02 35 37 24 02



Abbaye de Jumièges, exposition "A ciel ouvert", jusqu'au 31 octobre. La beauté du site inspire des artistes environnementaux qui imaginent des oeuvres en accord avec les lieux. Jusqu'à 6 €.

Tél. 02 35 37 24 02



Musée des Terre-Neuvas à Fécamp, exposition "Pierre Prins, un pastelliste impressionniste à Fécamp", du 1er juin au 1er septembre. Une rétrospective en hommage à un contemporain méconnu de Claude Monet.

Tél. 02 35 10 60 96



Maison du patrimoine de Fécamp, spectacle "J'ai comme l'impression... Chemins de traverse dans le XIXe siècle", du 6 au 14 août, à 21h45. Spectacle théâtral nocturne autour des textes de Maupassant, Bachelard et Clémenceau. Tarif :15 €.

Tél. 02 35 10 60 96



Fécamp, en bord de mer, concert "Prélude Impressionniste", le samedi 6 juillet à 20h. L'Orchestre régional de Basse-Normandie et l'Opéra de Rouen Haute-Normandie s'associent pour un concert inspiré par les œuvres de Debussy et de Botticceli de Respighi.

Tél. 02 31 82 05 00



Musée d'art moderne André Malraux, Le Havre, exposition "Pissarro dans les ports – Rouen, Dieppe, Le Havre", jusqu'au 29 septembre. Un hommage à Camille Pissaro, qui fit des ports normands son sujet d'inspiration favori. De 6 à 9 €.

Tél. 02 35 19 62 62



Musée d'art moderne André Malraux, Le Havre, concert du Trio des Canuts "La mer et les compositeurs français". L'impressionnisme fut aussi un mouvement musical et inspira de nombreux compositeurs, au premier rang desquels Claude Debussy. Samedi 4 mai à 18h et dimanche 5 mai à 17h. Gratuit.

Tél. 02 35 19 62 72