Concert : Sandrine Szymanski à Barneville-Carteret

Auteur-compositeur-interprète, Sandrine Szymanski est de la veine de ces funambules qui portent, du haut de leur fil, un regard à la fois sensible et caustique sur la vie.

Son discours universel, tantôt mélancolique, aérien ou entraînant, déambule sur le fil de nos vies. On virevolte avec elle au rythme de ses mélodies sensuelles, on valse avec ses mots et ses sonorités pour chanter les thèmes qui nous sont chers : l’amour, l’errance, l’exil, l’enfance…

Acrobate, elle l’est assurément, jonglant avec les mots et les émotions. Son univers en séduira plus d’un.

Auteur de deux albums "Cœur et piques" et "Opaline" Sandrine a reçu de nombreux prix, dont le Prix de la SACEM et a conquis le public notamment lors de premières parties prestigieuses : Emily Loizeau, Hugues Aufray, Michel Delpech, Georges Moustaki, Entre 2 Caisses...

www.sandrineszymanski.com

Concert : Samedi 11 mai 2013 à 20h45

Lieu : Salle des Douits à Barneville-Carteret (50270)

Réservation Office de Tourisme de la Côte des Isles : 02 33 04 90 58 ou 02 33 04 03 07