L'Orchestre de Caen en effervescence

Tout au long du week-end prochain, les instruments à corde sont à l'honneur au Conservatoire de Caen.



Des artistes reconnus

Ce vendredi 19 mars, à 18h30, au petit auditorium, Stéphane André au violoncelle sera accompagné de Julien Le Prado au piano et d'un ensemble vocal pour jouer des morceaux d'Akira Nishimura et Jean-Louis Agobet (photo). Entrée libre.

Le même soir à 20h, Xavier Phillips, considéré comme l'un des plus grands violoncellistes français, interprétera avec l'Orchestre de Caen “La création” de Joseph Haydn ainsi que trois autres partitions.

Samedi 20 mars, à 15h, Guillaume Cubéro au violon, Nathan Braude à l'alto et Patrick Tréol au tuba proposeront quatre œuvres éclectiques. Enfin, à 20h, l'Ensemble Accroche Note, créé en 1981, offriront cinq partitions pour flûte clarinette, piano, violon et violoncelle. Tarifs de 5 à 12 €. Renseignement : tél. 02 31 30 46 86.







