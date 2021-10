Opération de maintenance sur le Pont Flaubert

A partir du lundi 13 jusqu'au jeudi 16 mai, des travaux de maintenance seront entrepris sur le Pont Flaubert. Les opérations débuteront le soir à 21h et se termineront à 6h le lendemain.

Les lundi 13 et mardi 14 mai, c'est le tablier amont - c'est-à-dire le sens rive gauche vers la rive droite - qui sera concerné. Les mercredi 15 et jeudi 16 mai, ce sera le tour du tablier aval - et donc le sens rive droite vers rive gauche. Une déviation sera mise en place par la pont Guillaume le Conquérant.

En outre, les levages de tabliers vont entraîner l'interdiction des accès piétonniers concernés.