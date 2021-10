Train : des perturbations à prévoir sur la ligne Rouen-Le Havre

La gare d'Yvetot va être le théâtre de travaux entre le mardi 7 et le dimanche 12 mai. Les lieux vont faire l'objet de travaux de mise en accessibilité des quais aux personnes à mobilité réduite.

La circulation sera donc interrompue entre les gares de Motteville et de Bréauté-Beuzeville. Les trains supprimés seront remplacés par des autocars pour assurer la circulation entre les deux gares. Ainsi les trains Intercités reliant Paris au Havre auront leur terminus à Rouen.

Des autocars feront la liaison entre Rouen et le Havre. Les temps de parcoursd devrait être allongés de 30 à 40 minutes. Les TER entre Rouen et le Havre seront également remplacés par des autocars entre Motteville et Bréauté-Beuzeville. Enfin, les TGV Le Havre-Marseille s'arrêteront à Rouen.

Des renseignements seront donnés en gare ainsi que sur le site internet TER Haute-Normandie.