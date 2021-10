50 ans d'indépendances africaines

Aujourd'hui, alors que ces pays célèbrent le cinquantième anniversaire de leur émancipation, le Calvados accueille plusieurs manifestations jusqu'au 26 mars.



Bibliothèques de Verson et de Caen en fête

La commune de Verson, qui entretient des relations privilégiées avec le Sénégal organise une exposition jusqu'au 24 mars intitulée “Afriques tout partout partager”. Visible librement à la bibliothèque pendant les horaires d'ouverture, elle témoigne des richesses de l'Afrique au travers de photos réalisées par Bernard et Catherine Desjeux lors de leurs voyages en Afrique de l'Ouest. Vendredi 26 mars à 20h30, l'anthropologue Abdoul Dragoss Ouedraogo propose un retour sur l'histoire de l'indépendance africaine et les enjeux des relations franco-africaines. Les bibliothèques de Caen s'associent à cet anniversaire et proposent de nombreuses animations. Programme complet sur le site Internet www.cipaf2010.com.



