Le Houlme (76) : deux hommes interpellés pour dégradations de voiture

Les deux hommes étaient en train de forcer le barillet de la portière, un peu avant 4 heures, ce vendredi 19 avril, lorsque le propriétaire du véhicule est arrivé, les mettant en fuite. Celui-ci a pu donner le signalement des deux hommes à la brigade anti-criminalité.

L'un était tout de blanc vêtu, l'autre habillé de couleurs sombres. Les forces de l'ordre les ont retrouvés alors qu'ils tentaient de se cacher et ils ont été reconnus formellement par le propriétaire. Agé de 18 et 19 ans et habitant Rouen et Le Houlme, les deux jeunes gens ont été emmenés à l'hôtel de police pour y être entendus.