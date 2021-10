Les recherches alentours ont permis de constater qu'un véhicule avait eu un rétroviseur cassé. Le porteur du couteau a reconnu être l'auteur de la dégradation.

Le mis en cause, âgé de 19 ans, habite en Seine et Marne. Il n'a pas expliqué son geste. Il sera poursuivi pour dégradations volontaires de véhicule et port d'arme de 6ème catégorie.