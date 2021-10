C'est au printemps que l'on découvre les dessous de la Normandie

"Au Printemps, la Normandie se découvre" est une opération qui rassemble 200 lieux de visites et centres d'activités de loisirs, qui sur présentation des coupons "Printemps malin", vous font bénéficier de tarifs avantageux (gratuité pour certains) et d'animations pour petits et grands. La brochure regroupe ces activités ainsi que les coupons : elle est disponible gratuitement dans les offices de tourisme ou téléchargeables sur le site Internet.

Quelques exemples de sorties à Caen et dans ses alentours :

Le Jardin des Plantes de Caen propose aux enfants de confectionner des abris pour les insectes lundi 22 et samedi 27 avril, de 14h à 16h. Gratuit.

Au château Guillaume le Conquérant de Falaise, profitez de tarifs réduits pour l'entrée et d'une animation gratuite, dimanche 5 mai, sur les combats de chevaliers avec des démonstrations et des exercices d'adresse.

Le Mémorial de Caen baisse ses prix d'entrée et propose aux enfants de découvrir la vie d'un garçon de 10 ans pendant l'Occupation en Normandie. L'animation coûte 2€, a lieu à 11h et 15h les samedis et dimanches 20, 21, 27, 28 avril et 4 et 5 mai.

A Villers-sur-mer, l'Office du tourisme met en place un atelier "fabrication de fusées à eau" samedi 4 mai à 14h. Gratuit.

Pratique. Jusqu'au 12 mai dans toute la région. Toutes les réductions sur www.lanormandiesedecouvre.com.