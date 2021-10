Sainte-Mère-Eglise fête la poésie

La médiathèque bibliothèque municipale de Sainte-Mère-Eglise organise la « Fête de la poésie » du mercredi 17 mars au mercredi 07 avril 2010 sur le thème « En vers et pour tous ».

Tout le monde pourra y participer gratuitement, adultes et enfants, aux ateliers pour écrire son propre poème, réciter ou lire des poésies, écouter ou simplement se souvenir des poèmes appris ou en découvrir de nouveaux.

Les lectures poétiques auront lieu les mercredis 17 mars, 24 mars et 07 avril respectivement pour les 5/8 ans de 11h00 à 11h45, de 11h00 à 11h30 pour les 3/5 ans et 5/8 ans de 11h00 à 11h45. Les ateliers de création poétique se dérouleront ces mêmes jours de 15h00 à 17h00. (Adultes et enfants le 17 mars ; poèmes en musique pour tous le 24 mars et création poétique pour les 9/12 ans le 07 avril).

La clôture de la fête de la poésie aura lieu avec l’exposition des travaux de 16h00 à 18h00 le mercredi 07 avril 2010. Entrée libre pour la remise des prix.

Inscriptions à retirer et à remettre à la médiathèque pour le vendredi 12 mars au plus tard.