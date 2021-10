Rouen, rue Boudin, la brocante prend racine

L'initiative a l'avantage d'amener un peu d'animation dans cette rue piétonne où les passants passent bien souvent d'un pas rapide.

Nouvelle clientèle

Sur les tables, verres, linge, babioles ou encore livres anciens font de l'œil aux promeneurs. "Nous avions fait un essai en décembre, explique José Ortuzar des Vitrines de Rouen, et nous avions vu qu'il y avait du potentiel. L'opération a donc été pérennisée".

Derrière les tables, les brocanteurs ont le sourire aux lèvres malgré la grisaille. "Cela nous permet de toucher une clientèle différente et de nous faire connaître", se réjouit Karinne Calderero. Car, comme les autres brocanteurs présents, elle est également au Clos Saint-Marc, chaque semaine, les samedi et dimanche. "Cela créée une ambiance dans le quartier", note Soizic Beurrier, quelques tables plus loin. Du côté des passants, le bouche-à-oreille fonctionne et ils sont de plus en plus nombreux à s'arrêter devant les objets d'autrefois.