Rouen : le Chien à trois têtes, royaume du bizarre

Depuis la rue Damiette, un petit passage couvert débouche sur une petite cour pavée au fond de laquelle se cache la petite boutique. Le décor est planté. Trois têtes d’animaux vous accueillent de leur regard de verre. Deux biches et un bouc. Tel le roi des empaillés, un imposant buste de cerf les domine. Entre ses bois, une croix dorée est vissée dans le crâne. Voilà le cerf de Saint-Hubert. Tout autour, du sol au plafond, la boutique regorge d’une multitude d’objets anciens. Une délicieuse plongée dans le bizarre, l’histoire et le second degré.

L’art du second degré

Derrière son bureau, entouré de crucifix du XIXe siècle, de poissons séchés ou de gadgets insolites, Laurent Lemaître contemple son œuvre d’un sourire satisfait. Cette boutique, "Le Chien à trois têtes", il l’a créée en décembre dernier avec sa compagne, Ombeline Cribelier. A 26 ans, cet ancien élève des Beaux Arts de Rouen n’est pas un novice dans le domaine. Cette "bizarrite", appelons-la ainsi, l’a mordu tôt. Au côté de son père, d’abord, antiquaire de profession. "J’ai toujours collectionné des objets. Petit, ça a débuté par des Tintin, mais des anciens. Puis par des ossements que je ramassais dans la forêt", explique-t-il. Désormais, chiner est son métier.

Mais, nuance. Sa boutique est loin d’être un simple bric-à-brac. De la logique là-dedans ? Pas vraiment, même si quelques thématiques s’imposent : religion, monde animal et scientifique, drapeaux... Et de l’ancien, du désuet, du kitsch, à 99%. Il y a de l’art dans la démarche, dans cet amoncellement très esthétique. "Chez moi, c’est pire. Quand j’en ai assez de certains objets, je les mets en vente ici".

Premier prix : 1€, pour un cafard sec. Chaque objet semble avoir une âme, raconter une histoire. "Personne ne reste insensible devant une couronne funéraire", estime Laurent Lemaître. Morbide ? Etrangement non, tant le lieu fait vivre l’imagination. L’équipe de roller-derby de Rouen viendra d’ailleurs s’y faire photographier prochainement. Bizarre...

Thomas Blachère

Pratique. Le Chien à trois têtes, au 9 rue Damiette, à Rouen. A noter que vendredi 8 juin, l’artiste Jennifer Mackay y exposera ses œuvres. Tél. 06.21.13.03.96.

Les horaires d'ouverture: jeudi: 10h30-19h, vendredi: 10h30-18h et samedi: 10h30-19h

La page Facebook de la boutique.