Au tribunal de Rouen : "arrête de voir ma fille" !

Au soir du 19 août 2012, la jeune femme était raccompagnée à son domicile, à Caudebec-lès-Elbeuf, par un autre homme. "Où étais-tu ?" demanda sa mère tout en confisquant le téléphone. La jeune majeure fut envoyée, sans ménagement, dans sa chambre. Ses père et petit ami "officiel" furent alertés.

Ce dernier, se faisant passer pour la jeune fille, écrivit à son rival : "Reviens me voir". Le jeune homme arriva en voiture vers 2h30. A peine eut-il le temps de dire un mot que le prétendant officiel l’insulta et lui asséna un coup de poing. La victime fut prise par le col et violemment secouée. "Arrête de voir ma fille", cria le père tout en lui portant un coup à son tour. Tous deux le menacèrent : "Si tu continues à la voir, cela ne passera pas comme ça."

Le 26 mars dernier, père et beau-fils ont été respectivement condamnés à trois et un mois de prison avec sursis pour violences. Ils devront aussi verser 1.000 euros à la partie civile. "Je savais qu’elle avait un petit ami mais elle m’avait dit qu’elle n’était plus avec", a rapporté la victime au juge. Terrible jalousie que celle d’un père et de son beau-fils !