Inauguration de la maison de retraite Pierre Wadier à Trun

Cet établissement vient de faire l'objet de travaux de restructuration et d'extension. Il porte le nom du Docteur Pierre Wadier, décédé tout récemment. Pour Alain Lambert, président du Conseil général de l'Orne : "Cet homme rare, généreux, déterminé et engagé fut, 14 ans durant, le Conseiller général du canton de Trun. Son élection au Conseil général, le 27 mars 1994, entre ainsi parfaitement en cohérence avec un parcours public exemplaire".

La restructuration de l'établissement, qui a duré 4 ans, permet un meilleur accueil des personnes âgées. Les travaux réalisés ont permis la mise aux normes des chambres, la création d'un pôle d'activités et de soins adaptés, le rapprochement des lieux de vie collectifs et d'animation des chambres des résidents, autour de 6 unités de vie.

La résidence Pierre Wadier dispose aujourd'hui de 117 chambres individuelles réparties sur 3 niveaux : 112 places d'hébergement permanent et 5 chambres d'hébergement temporaire, 7 salons pour accueillir les familles, 2 salles de restauration par service, une salle à manger pour les familles, 3 salles d'animation, un salon de coiffure et de pédicurie, un jardin clos, une chapelle, et 2 chambres funéraires.