Passage au tout numérique pour la télévision le mardi 9 mars : les aides disponibles

Concrètement, dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 mars, la télévision n'émettra plus de 00h à 6h, que l'on ait un adaptateur TNT ou non dans les zones concernés (toute la basse normandie sauf le Cotentin qui est déjà passé au tout numérique,le sud-ouest de la Manche, rattaché à l'émetteur de Rennes qui basculera le 8 juin prochain et les "frontières" du Calvados et de l'Orne).

Ensuite dans le milieu de matinée , les zones couvertes par les 3 principaux émetteurs (Caen, Mortain et Alençon) recevront à nouveau la TV à condition de disposer d'un adaptateur TNT (intégré ou non au poste de télévision).

Les autres verront progressivement revenir la télévision au plus tard à 19h le mardi.

Des aides existent pour s'équiper et installer son matériel :

-aide financière pour ceux ayant de faibles revenus

-installation à domicile gratuite pour les personnes de 70 ans ou plus et les personnes handicapées à 80% ou plus.