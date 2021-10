Pour ce mercredi 4 mars, voici les nouveautés ciné de la semaine: « The Ghost writer » avec Ewan Mc Gregor et Pierce Brosnan, " Daybreakers ", " Thelma Louise et Chantal ", " Precious " de Lee Daniels, et Nine dont nous allons parler aujourd'hui.









Guido Contini est le plus grand réalisateur de son époque. Vénéré par les critiques et adulé par le public, il a quand même un point faible : les jolies femmes !

Tiraillé entre sa sublime épouse et sa sulfureuse maitresse, harcelé par une séduisante journaliste, subjugué par la star de son prochain film, Guido ne sait plus où donner de la tête. Soutenu par sa confidente et sa mère, parviendra-t-il à résister à toutes ces tentations ?







C'est un film de Rob Marshall, le réalisateur de Pretty Woman, avec au casting Daniel Day Lewis, Pénélope Cruz, Marion Cotillard, Sophia Loren, Nicole Kidman, Judi Dench, Kate Hudson et Fergie.

Un casting de rêve qui avait forcément de quoi nous allécher et nous laisser espérer le meilleur.

Et on est malheureusement déçus, voire très déçus par ce remake de 8 et demi de Fellini.







Pour cette comédie musicale, on a quelques chansons qu'on aime, très bien interprétées par leurs actrices. Marion Cotillard s'en sort bien par exemple à ce jeu là. Mais le scénario est brouillon et confus, c'est un gros point noir du film. Du coup, les transitions entre les parties films et les parties musicales sont très bancales. Cela s'en ressent sur le jeu pur des acteurs (c'est à dire hors chorégraphies) on a déjà vu beaucoup mieux de la part du casting réuni.

Ce remake n'apporte donc rien de plus au cinéma en général et cette comédie musicale là en particulier.

Nine, c'est depuis mercredi au cinéma.