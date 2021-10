Nouvel épisode de pollution en Haute-Normandie

L'observatoire de la qualité de l'air, Air Normand, a annoncé un nouvel épisode de pollution aux particules fines pour ce jeudi 4 avril. Le seuil d'information et de recommandation aux personnes sensibles a donc été déclenché. Il est conseillé à ces personnes de ne pas faire d'activités physiques ou sportives intenses.

Le préfet de Seine-Maritime et de Haute-Normandie, Pierre-Henry Maccioni, recommande aux usagers de la route de diminuer leur vitesse de 20km/h et de favoriser le covoiturage quand cela est possible. Enfin, il est demandé aux particuliers d'éviter d'allumer les feux d'agrément utilisant du bois.