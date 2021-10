Rugby : l’Ovalie caennaise dans le top 4

C'est chose faite ! La défaite de l'USAP à Montpellier (20-29) conjuguée au succès caennais permet aux Bas-Normandes d'occuper la dernière place qualificative pour les demi-finales du championnat de France. A cinq journées de la fin, elles sont pourtant loin de crier victoire. "Il faut qu'on prenne de l'avance, souligne le co-entraîneur Gilles Rabier. On se souvient des matchs allers où on était devant après cinq matchs mais, à la moitié de la saison, on s'est retrouvé derrière. On a pratiquement un sans faute à faire d'ici la fin de saison. Nos jokers ont été grillés et on ne doit pas laisser de points en route." Caen a rempli sa mission devant Sassenage, maillon faible de première division (treize défaites en treize matchs).

Si la manière ne fut pas au rendez-vous, le point de bonus offensif a tout de même été empoché (27-6). "Il y a eu deux matchs en un ce (dimanche) après-midi. Il y a eu beaucoup de petites fautes individuelles en première mi-temps où on laisse trop de ballons en route. En deuxième mi-temps, il y a eu plus d'envolées et le résultat s'en est suivi." Un temps mené en première période (3-6), Caen a viré en tête peu avant la pause et n'a plus été inquiété. L'Ovalie se déplacera à Bordeaux, neuvième, dimanche 7 avril.